Senegals Präsident kündigte Amnestie für Proteste an

Inmitten der politischen Krise im Senegal hat Präsident Macky Sall eine Generalamnestie für politische Proteste angekündigt. Er werde der Nationalversammlung am Mittwoch einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen, sagte Sall am Montag anlässlich von Gesprächen über ein neues Datum für die von ihm verschobene Präsidentschaftswahl. Damit werde eine "Befriedung des politischen Lebens" ermöglicht.

Das westafrikanische Land befindet sich in der schlimmsten politischen Krise der letzten Jahrzehnte, seit Sall eine Verschiebung der ursprünglich für vergangenen Sonntag angesetzten Präsidentschaftswahl in die Wege geleitet hatte. Es folgten Massenproteste, Kritiker sprachen von einem "institutionellen Putsch". Der senegalesische Verfassungsrat hob die Verschiebung schließlich auf und ordnete die Festlegung eines neuen Wahltermins "so bald wie möglich" an.