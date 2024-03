Senegal vor Regierungswechsel: Sieg von Faye bestätigt

Senegal steht nach der Präsidentenwahl vor einem Regierungswechsel. Oppositionskandidat Bassirou Diomaye Faye habe bei der Wahl am vergangenen Sonntag 54 Prozent der Stimmen erhalten, teilte das Verfassungsgericht der westafrikanischen Präsidialdemokratie am Freitag mit. Für den Kandidaten der Regierungskoalition, Amadou Ba, hätten lediglich 35 Prozent der Wähler gestimmt. Der Sieg Fayes hatte sich bereits unmittelbar nach der Wahl abgezeichnet.

Es wird erwartet, dass er das Amt am 2. April antritt und damit Präsident Macky Sall ablöst. Der ehemalige Steuerprüfer Faye hat versprochen, gegen Ungleichheit und Korruption vorzugehen. Zudem strebt er Reformen in der Geldpolitik und auf institutioneller Ebene an, ebenso wie die Neuverhandlung von Öl-, Gas- und Bergbauverträgen. Anleger hatten besorgt auf die ersten Auszählungsergebnisse reagiert. Sie fürchten eine weniger wirtschaftsfreundliche Politik als die der bisherigen Regierung.