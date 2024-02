SeneCura in Faschingslaune

Eine stimmungsvolle Faschingsfeier fand kürzlich im SeneCura Sozialzentrum statt.

Die traditionelle Feier begann gemütlich mit Kaffee und ganz in Faschingsmanier, Krapfen mit süßer Füllung. Auch Bürgermeister Dieter Egger kam zu Besuch und war begeistert von der guten Laune und Stimmung. Am Abend wurden die Bewohner, deren Angehörige und auch die Mitarbeiter des Hauses mit einem herzhaften Abendessen, sowie Getränken verwöhnt. Die musikalische Begleitung durch die „Sternen Sänger“ aus Hard trug maßgeblich zur ausgelassenen Stimmung bei. Die Faschingsfeier im SeneCura Sozialzentrum Hohenems war ein voller Erfolg und wird allen Beteiligten noch lange in guter Erinnerung bleiben.