Senatoren: US-Regierung umgeht Kongress bei Waffenverkäufen

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump umgeht den Kongress bei Waffenverkäufen im Milliardenwert an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Das Büro des führenden Demokraten im Auswärtigen Ausschuss des Senats, Robert Menendez, erklärte am Freitag, mit Verweis auf eine Bedrohung durch den Iran habe die Regierung den Kongress offiziell über neue Waffengeschäfte informiert.

Menendez hatte versucht, den Verkauf von Zehntausenden präzisionsgelenkten Waffen an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate zu verhindern. Er befürchtete ihren Einsatz gegen Zivilisten im Jemen und damit eine Verschärfung der humanitären Krise in dem Bürgerkriegsland, in dem die US-Verbündeten eine Offensive gegen Houthi-Rebellen führen.