Senat-5-Mitglied Novotny: Mattersburg "hat funktioniert"

Das wirtschaftliche Modell des Fußball-Bundesligisten SV Mattersburg "hat funktioniert". Das sagt Rudolf Novotny, der als Vertreter der Profi-Gewerkschaft VdF im für Lizenzfragen zuständigen Senat 5 sitzt. "Man kann jetzt im Nachhinein das Haar in der Suppe suchen, aber es hat noch nie eins gegeben", sagte er der APA. Der Senat 5 muss die Entscheidung treffen, ob der SVM in der ersten Liga bleibt.

Vor dem Bekanntwerden der Malversationen in der Mattersburger Commerzialbank, deren Chef Martin Pucher auch Club-Präsident war, sei der Verein in Sachen Lizenz immer ein Musterschüler gewesen. "Mattersburg hat nie ein Lizenzproblem gehabt", verwies Novotny auf die Geschichte. Mit einem kurzen Intermezzo spielt der SVM seit 2003 in der Bundesliga. Seit damals sei "nie ein Liquiditätsproblem aufgetaucht. Wenn man sich auch unsere Umfragen unter den Spieler zur Pünktlichkeit der Gehaltsauszahlungen anschaut, sieht man, die haben dem Club immer Bestnoten gegeben", führte der promovierte Betriebswirt aus.

Kritik am Senat 5 und am Prozedere der Bundesliga wies Novotny zurück. "Das ist schon ein Prüfverfahren mit Qualität. Wenn dich einer täuscht und kriminelle Energie da ist, dann wird es der auch schaffen, dich zu täuschen. Aber wenn wesentlich strengere Prüforgane versagen, dann kann man nicht vom Lizenzentscheidungsorgan verlangen, du hättest es entdecken müssen."

Novotny und seine Kollegen unter dem Vorsitz von Thomas Hofer-Zeni müssten in der Causa Mattersburg dementsprechend fragen, "was ist das Worst-Case-Szenario". So müsse etwa einbezogen werden, dass der Insolvenzverwalter der Commerzialbank zu einem späteren Zeitpunkt Forderungen an den Verein stellt. Diese wären dann in der Bilanz rückzustellen.