Semperit 2020 mit Gewinn- und Umsatzrekord

Der börsennotierte Gummiverarbeiter Semperit Holding hat nach dem Verlustjahr 2019 im abgelaufenen Jahr 2020 historische Rekorde bei Umsatz und Ergebnis erzielt. Unterm Strich blieb ein Nettogewinn von 194,6 Mio. Euro, nach 44,9 Mio. Verlust davor. Operativ wurde das EBITDA von 67,8 Mio. auf 208,6 Mio. Euro verdreifacht das EBIT von negativen 16,5 Mio. auf 237,8 Mio. Euro gedreht. Für das Betriebsergebnis (EBIT) hatte der Vorstand zuletzt 230 bis 255 Mio. Euro angestrebt.

Angesichts der guten Umsätze im Sektor Medizin bekräftigte der Vorstand am Mittwoch, dass es derzeit keine Veranlassung gebe, die beschlossene und weiterhin geplante Trennung vom Medizingeschäft umzusetzen - schon im September wurde erklärt, dass man diese Sparte dank des guten Geschäfts in der Pandemie länger behalten wolle. Das vorübergehende Ziel sei, so lange und so umfassend wie möglich von den attraktiven Ergebnisbeiträgen aus dem Medizingeschäft zu profitieren, hieß es heute. Dabei sei man sehr zuversichtlich, dass die pandemiebedingt positiven Effekte im Medizingeschäft auch 2021 anhalten werden.