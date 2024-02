Semesterferien starten in Wien, Niederösterreich, Vorarlberg

Nach dem Unterricht am Freitag starten in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg für rund 530.000 Schülerinnen und Schüler die einwöchigen Semesterferien. Zuvor erhalten sie noch ihre Schulnachricht, mit der sie über ihren Leistungsstand zur Hälfte des Schuljahrs informiert werden. Ab Freitagnachmittag dürfte es daher auf den Wiener Stadtausfahrten zu Verkehrsproblemen kommen, am Samstag sind vor allem die Zufahrten zu Skigebieten betroffen.

Die erste Semesterferienstaffel endet am 11. Februar. In der Woche darauf sind die Schülerinnen in Tirol, Salzburg, Kärnten und dem Burgenland mit ihrer Ferienwoche dran. In der dritten und letzten Staffel haben die Kinder und Jugendlichen in Oberösterreich und der Steiermark eine Woche frei.