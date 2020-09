Selige Rückkehr des Buh-Bravogefechts an der Staatsoper

Endlich wieder Buh- und Bravogefechte! Endlich darf Opernregie wieder Herzensthema der Wiener Streitkultur sein - eine von vielen Wohltaten, die die Wiener Staatsoper Sonntagabend mit der Wiederaufnahme von Peter Konwitschnys "Don Carlos" ihrem maskierten und im Mindestabstand verteilten Publikum angedeihen ließ. Jonas Kaufmanns Verdi-Debüt am Ring wurde freilich einhellig bejubelt, wobei der Startenor in diesem furiosen Ensemble keine One-Man-Show ablieferte.

Jonas Kaufmann spielte in der Rolle des Carlos nicht nur die dramatischen Stärken seines vielschattierten Gesangsorgans aus, sondern rief sich auch als Charakterdarsteller in Erinnerung, der lieber einen psychisch instabilen Monarchenspross mit Wachstumspotenzial darstellt, als einen langweiligen Heroen. Und zwischendurch gerne einen durchaus vielversprechenden Komödianten.

Kongenialer Partner war Konwitschny bereits bei der Entstehung der Produktion Bertrand de Billy, der gestern seine offizielle Rückkehr an die Staatsoper nach dem Zerwürfnis mit dem ehemaligen Direktor, Dominique Meyer, feierte. Tatsächlich war de Billy bereits in der Vorwoche wegen coronabedingter Umdispositionen bei "L'elisir d'amore" eingesprungen - einen richtigen Wiedereinstand gab es nun ausgerechnet mit jenem Werk, das de Billy hier am Ring zur De-facto-Uraufführung gebracht hat. Denn er rekonstruierte 2004 die wesentlich längere ursprüngliche Fassung der Oper in jahrelanger Beschäftigung und fügte aus der komplizierten Werkgeschichte wieder jene Teile ein, die schon vor der Uraufführung 1867 gestrichen wurden. Mittlerweile wird die so entstandene ursprüngliche Fassung, die mit den längeren Duetten insbesondere zwischen Carlos, Posa und Phillippe nicht zuletzt den politischen Kern des Werks betont, wieder vermehrt gespielt.