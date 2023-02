Selenskyj zum Jahrestag siegessicher

Zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine hat deren Präsident Wolodymyr Selenskyj dem Volk für seinen Durchhaltewillen gedankt und einen Sieg versprochen. Die Menschen hätten im vergangenen Jahr viel ausgehalten, sagte er am Freitag in einer Fernsehansprache. Sie hätten trotz Drohungen, Bombardierungen, Raketenbeschuss, Kamikazedrohnen, Stromausfällen und Kälte standgehalten. "Wir wurden nicht besiegt. Und wir werden alles für einen Sieg in diesem Jahr tun."

"Es war ein Jahr des Schmerzes, der Sorgen, des Glaubens und der Einheit", so der 45-Jährige. Anschließend ehrte er bei einer 30-minütigen Zeremonie auf dem Sophienplatz in Kiew Soldaten mit Medaillen. Mit gesenktem Kopf hielt Selenskyj außerdem eine Schweigeminute für die vielen ukrainischen Opfer des Krieges ab. "Allen, die für die Ukraine kämpfen, möchte ich sagen: ich bin stolz auf Euch", sagte Selenskyj. "Wir alle sind stolz auf Euch." Als die Nationalhymne gespielt wurde, kämpfte er mit den Tränen.

In einer auf der Seite des Präsidialamts veröffentlichten Videobotschaft wandte sich Selenskyj außerdem an alle Ukrainer - und erinnerte an den "längsten Tag unseres Lebens": den ersten Kriegstag am 24. Februar 2022. "Wir sind damals früh aufgewacht und können seitdem nicht mehr einschlafen", sagte der 45-Jährige. Trotz des Schocks hätten alle sofort gespürt, was zu tun sei: "Wir haben nicht gewusst, was morgen sein wird, doch begriffen genau: Für jedes Morgen muss man kämpfen!" Prognosen, dass die Ukraine maximal 72 Stunden standhalten könne, hätten sich nicht bewahrheitet. "Und heute stehen wir genau ein Jahr."

Der Staatschef zählte mit Mariupol, Mykolajiw, Charkiw und Kramatorsk mehrere von russischen Angriffen besonders erschütterte Städte auf. "Wir haben Butscha, Irpin und Borodjanka gesehen. Der ganzen Welt ist klar geworden, was "russische Welt" wirklich bedeutet", mahnte Selenskyj.

Gleichzeitig wandte er sich an die Ukrainer in den weiter russisch besetzten Regionen. "Die Ukraine wird Euch nicht im Stich lassen, vergessen und aufgeben", sagte der Staatschef. Alle Territorien würden befreit, versprach er. Und an die Millionen Flüchtlinge im Ausland gerichtet, hob er hervor: "Wir werden alles dafür tun, dass ihr in die Ukraine zurückkehren könnt."

Russland muss nach den Worten Selenskyjs den Krieg verlieren, um Bestrebungen des Landes zur Einnahme frührerer Einflussgebiete zu stoppen. "Der russische Revanchismus muss Kiew und Vilnius, Chisinau und Warschau, unsere Brüder in Lettland und Estland, in Georgien und allen anderen Ländern, die jetzt bedroht sind, für immer vergessen", sagt Selenskyj am Freitagvormittag dann bei einer Konferenz in Litauen, zu der er per Video-Call zugeschaltet war. Das NATO- und EU-Land Litauen mit der Hauptstadt Vilnius gehörte wie die Ukraine, Lettland, Estland, Georgien und die Republik Moldau mit ihrer Hauptstadt Chisinau einst zur Sowjetunion. Das wie Litauen heute ebenfalls zur EU und NATO gehörende Polen war Mitglied des von der Sowjetunion dominierten Warschauer Pakts.

Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko sprach zum Jahrestag des Beginns des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine von einem "tragischen und psychisch erschöpfenden" Jahr. "Aber wir kämpfen, wir glauben an uns selbst und an unser Land. Deshalb werden wir alles überstehen und gewinnen", schrieb er am Freitag in seinem Telegram-Kanal und veröffentlichte dazu eine Videobotschaft.

Während viele Ukrainer nicht an einen "barbarischen Krieg" Russlands geglaubt hätten, habe sich die Hauptstadt auf den möglichen Angriff vorbereitet. "Freiwillige, die in die Territorialverteidigung eingetreten sind, und unser Militär haben geholfen, die Hauptstadt zu schützen und zu halten." Die russischen Truppen rückten nach dem Kriegsbeginn am 24. Februar in die Vororte der Hauptstadt vor, kamen aber nicht weit.

"Kiew ist das Herz der Ukraine, Kiew war und bleibt ein Ziel von Russland, der Russen und von Putin", hatte Klitschko im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch gesagt. Zugleich betonte der 51-Jährige, dass er nicht glaube, dass Russland ein neuer Angriff auf die Hauptstadt gelingen könne. "Ich glaube nicht, dass Russland gewinnt."

Russische Truppen kontrollieren einschließlich der bereits 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim rund 20 Prozent des Staatsgebiets der Ukraine. Mindestens 8.000 Zivilisten wurden offiziellen Angaben zufolge bisher getötet, mehr als 13.000 verletzt. Die UNO hat zudem über acht Millionen ins Ausland geflüchtete Ukrainer registriert.

In Russland waren keine Veranstaltungen zum Jahrestag geplant. Dort wurde am Donnerstag der jährliche "Tag des Verteidigers des Vaterlands" begangen. Es gab am Abend ein Feuerwerk und Tags zuvor ein Popkonzert, zu dem auch Präsident Wladimir Putin kam.