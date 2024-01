Selenskyj warnt vor Ausbreitung von "russischem Terror"

Nach den verheerenden Drohnen- und Raketenangriffen auf die Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj die Welt zum gemeinsamen Kampf gegen Russlands Terror aufgerufen. "Wenn wir das jetzt nicht in der Ukraine tun, dann wird sich der russische Terror weiter in Europa und in der Welt ausbreiten", sagte Selenskyj in seiner in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft am Dienstag. Russland meldete am Mittwoch neue Angriffe.

Die Ukraine hat russischen Angaben zufolge erneut die 2014 von Moskau annektierte Krim-Halbinsel sowie die Region Belgorod im Süden Russlands angegriffen. In der Früh seien insgesamt zwölf Raketen auf die Grenzregion nahe der Ukraine gefeuert worden, teilten das russische Verteidigungsministerium und lokale Behörden am Mittwoch mit. Auch mehrere Drohnen seien eingesetzt worden. Die Situation in Belgorod bleibe angespannt, sagte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow. Das Ausmaß des Schadens werde im Laufe des Tages ermittelt. Auch auf der Krim meldeten die Behörden den Abschuss einer ukrainischen Rakete über dem Schwarzen Meer. Es sei keine Infrastruktur beschädigt worden, hieß es.

Bewohner in Belgorod berichteten in sozialen Netzwerken von schweren Explosionsgeräuschen in der Stadt und veröffentlichten Videos dazu. Die Echtheit der Aufnahmen konnte zunächst nicht überprüft werden. Auch Luftalarm war demnach zu hören.

Am Samstag war die gleichnamige Regionalhauptstadt nach russischen Angaben von ukrainischen Flugkörpern angegriffen worden. Bei der bisher folgenschwersten Attacke für Russland sind nach russischen Angaben 25 Menschen ums Leben gekommen, darunter fünf Kinder. "Das wird nicht unbestraft bleiben", sagte der russische Präsident Wladimir Putin.

Bereits zuvor hatten sich die Angriffe auf ukrainische Städte mit Raketen und Drohnen intensiviert. Am Freitag gab es ukrainischen Angaben zufolge einen der schwersten Luftangriffe auf die Ukraine seit der russischen Invasion. Bei den Angriffen mit 158 Raketen und Drohnen auf militärische und zivile Ziele unter anderem auf Kiew, Lwiw, Charkiw und Odessa seien ukrainischen Gouverneuren und Behörden zufolge mindestens 30 Menschen getötet und mehr als 160 Personen verletzt worden.

Seit dem 29. Dezember starben 90 Zivilisten, teilte die UNO-Menschenrechtsbeobachtungsmission in der Ukraine nach Angaben der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform mit. 421 Menschen wurden demnach in zwölf Regionen verletzt.

Der Kreml dürfte nicht weiter das Gefühl haben, ungestraft Menschenleben zu zerstören und Leid zu erzeugen. "Russland muss lernen, was Verantwortung für das Zerstören von Leben und was die Kraft des Verteidigens von Leben bedeutet", sagte Selenskyj.

Russland hatte nach Selenskyjs Angaben allein am Dienstag rund 100 Raketen verschiedener Typen auf die Ukraine abgefeuert und dabei fünf Menschen getötet sowie 130 weitere verletzt. Auch eine Schule wurde getroffen. Seit Freitag voriger Woche seien es 500 russische Raketen- und Drohnenangriffe gewesen, sagte Selenskyj weiter. "Kein anderer Staat hat je solche Attacken abgewehrt, solche vereinten - Drohnen und Raketen, darunter auch ballistische aus der Luft."

Russland setzt in diesem Winter nach Ansicht des britischen Geheimdiensts andere Prioritäten bei der Auswahl der Angriffsziele in der Ukraine. "Seit dem 29. Dezember 2023 hat Russland die Intensität seiner Langstreckenangriffe auf die Ukraine erhöht", betonte das britische Verteidigungsministerium. "Die jüngsten Angriffe zielten wahrscheinlich in erster Linie auf die ukrainische Verteidigungsindustrie ab." Im vergangenen Winter stand in erster Linie die Energieinfrastruktur der Ukraine im Visier.

Angesichts der verstärkten russischen Luftangriffe drängt Polen den Westen zur Lieferung von Raketen mit längerer Reichweite an die Führung in Kiew. "Wir sollten auf den jüngsten Angriff auf die Ukraine in einer Sprache reagieren, die Putin versteht", schrieb Polens Außenminister Radoslaw Sikorski auf dem Kurznachrichtendienst X. Mit weitreichenderen Raketen könne die Ukraine russische Abschussstellungen für Raketen und Drohnen sowie Kommandozentralen hinter der Front ausschalten. Sikorski fordert zudem eine Verschärfung der Sanktionen, damit Russland keine neuen Waffen mit geschmuggelten Komponenten mehr herstellen könne.

Auch die slowakische Präsidentin Zuzana Čaputová forderte, der Ukraine mehr Mittel zur Verfügung zu stellen. "Der beste Weg, um sicherzustellen, dass Moskaus Aggression nicht ein weiteres Jahr andauert, besteht darin, der Ukraine die Mittel an die Hand zu geben, die sie braucht, um sich selbst zu verteidigen", schrieb Čaputová auf X (vormals Twitter).