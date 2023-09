Selenskyj und Lawrow im UNO-Sicherheitsrat erwartet

Am Rande der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch (ab 17.00 Uhr MESZ) im Mittelpunkt einer Sitzung des Sicherheitsrats stehen. Bei einem Treffen des 15-köpfigen Gremiums zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine könnte Selenskyj erstmals seit dem Einmarsch Russlands auf den russischen Außenminister Sergej Lawrow treffen.

Selenskyjs erste Reise zum UNO-Hauptquartier in New York seit Kriegsausbruch wird als Versuch gesehen, skeptische Länder von seinem Kurs zu überzeugen. Außerdem soll am Mittwoch die Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in ihren zweiten Tag gehen. Angekündigt ist unter anderem eine Rede der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Die UNO-Woche war am Montag mit einem hochrangig besetzten Gipfel zu den UNO-Nachhaltigkeitszielen gestartet.