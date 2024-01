Selenskyj in Estland: Von Waffenruhe profitiert nur Russland

Eine Waffenruhe im russischen Angriffskrieg auf sein Land führt nach Ansicht des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht zum Dialog. Lediglich Russland würde davon profitieren, es würde dem Land ermöglichen, seine Munitionsreserven aufzufüllen, sagte Selenskyj am Donnerstag bei seinem Besuch in Estland. Russland verhandle derzeit mit dem Iran über Raketenlieferungen, aus Nordkorea habe es eine Million Schuss erhalten.

Der Staatschef der Ukraine warb zudem noch einmal für die NATO-Mitgliedschaft seines Landes. Dies wäre nicht nur die beste Sicherheitsgarantie für die Ukraine, sondern auch für die an Russland und teils auch Belarus grenzenden baltischen Staaten und Polen. Ohne die Unterstützung der EU für sein Land sei ein Überleben der Ukraine schwierig, ergänzte Selenskyj. Damit bezog er sich auf Verzögerungen bei einem neuen Paket an Finanzhilfen der Europäischen Union.

Bei Estland bedankte sich Selenskyj für die "ständig spürbare Unterstützung", die der EU- und NATO-Mitgliedsstaat, wie die Ukraine eine frühere Sowjetrepublik, für sein von Russland angegriffenes Land leistet. Estland habe die Ukraine in vielerlei Hinsicht unterstützt und mit bereits 17 gelieferten militärischen Hilfspaketen seine Führungsrolle demonstriert, sagte Selenskyj nach einem Treffen mit seinem Amtskollegen Alar Karis in Tallinn.

Selenskyj fügte seinem Standard-Look in Estland einen besonderen Akzent hinzu: Auf dem olivgrünen Pullover des 45-Jährigen waren am Donnerstag in Tallin im linken Brustbereich in klein Koordinaten gestickt. Sie kennzeichnen den Ort des von ukrainischen Raketen Mitte April 2022 im Schwarzen Meer versenkten russischen Kreuzers "Moskwa" (Moskau). Von Regierungschefin Kaja Kallas erhielt Selenskyj als Geschenk einen weiteren olivgrünen Pullover, den er gleich zu seiner Rede im estnischen Parlament anzog. Darauf geschrieben steht der estnische Begriff "Kaitsetahe" - auf Deutsch etwa: Verteidigungswille. Dieser sei auch in den Herzen vieler Ukrainer vorhanden, betonte Selenskyj in seiner Ansprache.