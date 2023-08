Selenskyj dankt Dänemark für Militärhilfen und F-16-Zusagen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Dänemark für seine lang anhaltende militärische Unterstützung und die jüngsten Zusagen zur Lieferung von F-16-Kampfjets gedankt. Die Ukraine darf die F-16 allerdings nur auf eigenem Territorium zum Einsatz bringen. "Wir spenden Waffen unter der Bedingung, dass sie eingesetzt werden, um den Feind aus dem Gebiet der Ukraine zu vertreiben. Und nicht darüber hinaus", sagte der dänische Verteidigungsminister Jakob Ellemann-Jensen.

"Das sind die Bedingungen, egal ob es sich um Panzer, Kampfflugzeuge oder etwas anderes handelt", erklärte der Minister laut der Nachrichtenagentur Ritzau. Selenskyj betonte am Montag in einer Rede im dänischen Parlament in Kopenhagen: "Wir sind heute hier, um Ihnen persönlich zu danken. Ich danke Ihnen allen, dass Sie uns in unserem schwierigen Kampf für die Freiheit helfen, für die Hilfe in diesem Krieg, den Russland in unser Land gebracht hat."