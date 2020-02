Selbstmordanschlag in Kabul fordert Todesopfer

Bei einem Selbstmordanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es nach Regierungsangaben Todesopfer gegeben. Durch den Sprengstoffanschlag seien Zivilisten getötet worden, sagte am Dienstag eine Sprecherin des afghanischen Innenministeriums. Nähere Details nannte sie zunächst nicht. Im Westen der Stadt war eine laute Explosion zu hören gewesen.

Ein Zeuge der Geschehnisse sagte, die Explosion habe sein Haus zum Vibrieren gebracht. Danach seien Schüsse zu hören gewesen. Der Anschlag beendet mehrere Monate relativer Ruhe in der afghanischen Hauptstadt. Diese Phase hatte Spekulationen genährt, dass die radikalislamischen Taliban sich mit Gewaltakten in größeren Städten bewusst zurückhielten, um ihre Friedensverhandlungen mit der US-Regierung nicht zu gefährden. In den Verhandlungen geht es unter anderem um einen Abzug der US-Truppen aus dem Land.