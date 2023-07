Selbstmord, Duelle, Rache und Blutvergießen

Interview mit der Volksoper-Direktorin Lotte de Beer über ihre Inszenierung von Giuseppe Verdis „Ernani“.

Wie kam Ernani auf Ihren Wunschzettel?

Lotte de Beer: Als ich das Libretto las, dachte ich: Was für eine unglaublich merkwürdige und unvollkommene Geschichte. Ich liebe Geschichten, die Unvollkommenheit des Lebens am besten widerspiegeln. Was mich an dieser Oper fasziniert, ist, dass die Charaktere ständig über hohe Ideale wie Ehre, Liebe, Freundschaft und Gastfreundschaft sprechen, während sie gleichzeitig mit Selbstmord, Duellen, Rache und Blutvergießen drohen. Das ist so typisch für uns Menschen: Wir streben immer nach etwas Besserem, als wir erreichen können. Die Musik trägt ebenfalls dazu bei: Verdis Partitur enthält unglaublich schöne Momente, aber auch den typischen Belcanto-Rhythmus, der etwas Clowneskes hat, besonders in den grausamen Szenen. Die Oper erinnert mich manchmal an Samuel Becketts absurdes Theater. Sein bekanntestes Werk ist „Warten auf Godot“, ein Stück über die Sinnlosigkeit der menschlichen Existenz. Eine Variation dieses Themas finde ich auch in Ernani: Es geht darum, dass wir Menschen unfähig sind, zusammenzuleben. Doch es wird auf unterhaltsame Weise erzählt, sodass wir auch über uns selbst lachen können. Das gefällt mir an Ernani.