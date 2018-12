Selbstgebaute Krippen faszinieren Groß und Klein

Seit September sind Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren mit dem Bauen ihrer eigenen Weihnachtskrippe beschäftigt.

In der Krippenwerkstatt von Franz-Marco Sauer lernten die Kinder, wie man mit Werkzeug und Maschinen richtig umgeht und den Meterstab abliest.

Bald ging es dann ans Ausschneiden auf der Dekupiersäge und an den Akkuschrauber.

Große Vorsicht galt es beim Arbeiten mit dem heißen Brennstab zu wahren. Mit diesem wurden die Ziegel und Steine aus dem Styodur kreiert. Die Detailarbeiten wie Fenster, Türen und Torbögen waren eine große Herausforderung. Der Kursleiter und seine Helfer Dietmar Hutter und Pascal König brachten große Geduld mit.

Die Spannung war kaum zu überbieten, als die ersten Lichter und Fackeln brannten. Als dann das Moos, Sträucher, Tannen und Zypresse angebracht wurden, funkelten die Augen. Das Streumaterial lässt die Krippen so richtig natürlich aussehen.

Zum Kursabschluss kamen die Eltern und staunten über die wunderbaren Kunstwerke, die ihre Kinder in dieser spannenden Zeit gebaut hatten.

Zur Überraschung bekamen alle Kinder eine Urkunde mit Foto während des Kurses.

Alle Krippen sind auch beim großen Krippenschauen im Gewölbekeller zu bestaunen und werden vom Pfarrer gesegnet.