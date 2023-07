Selbst schwer verletzt, aber nun die kranken Menschen heilen

Die Götznerin Desiree Klinger kümmert sich als Physiotherapeutin um die Linderung von Schmerzen an den Menschen.

GÖTZIS. Der große Traum von zumindest einer Teilnahme an den Olympischen Spielen erfüllt sich für die Götznerin Desiree Klinger (29) nicht. Die Judo-Topsportlerin beendete schon mit 26 Jahren ihre aktive Laufbahn. „Der Rücktritt vom Spitzensport war gar nicht einfach. Es war aber der richtige Weg um einen neuen gesteckten Plan einzuschlagen“, sagt Desiree Klinger. Ein Kreuzbandriss und eine schwere Knieverletzung mit monatelanger Pause haben die großartige, aktive Laufbahn der damaligen Zukunftshoffnung immer wieder Unterbrechen lassen. Hinzu kommt auch noch ein Detail am Rande: Der erst 36-jährige Trainer Craig Fallon von Desiree Klinger hat sich überraschend selber das Leben genommen und war dreifacher Olympiateilnehmer und Welt- und Europameister im Judo. Die ehemalige Spitzenathletin Desiree Klinger hat längst die Zeit nach der aktiven Laufbahn gestartet und hat den Umstieg nicht bereut. Mit der Ausbildung zur Physiotherapeutin an der Bernd Blindow Schule in Friedrichshafen und dem Kurs „Wissenschaftliches Arbeiten“ an der Fachhochschule Wien begann für Klinger Anfang Februar 2019 ein neuer Lebensabschnitt. Schon während der dreijährigen Ausbildung war sie bei den FC Dornbirn Juniors als Physiotherapeutin im Einsatz. Inzwischen ist Desiree Klinger im Krankenhaus Dornbirn, des Öfteren in der Intensivstation, beschäftigt. „Es herrscht ein familiäres Klima und die neue Arbeit macht mir großen Spaß. Ich will eine gute Physiotherapeutin für alle kranke Menschen ein Leben lang sein. Vielleicht gelingt es mir als erfolgreiche Medizinerin einmal an Olympia dabei zu sein, der Traum lebt“, so Desiree Klinger. Neben ihrer beruflichen Tätigkeit im KH Dornbirn kümmert sie sich auch wieder um die Profikicker von Fußball Zweitligist FC Dornbirn. Die meisten Kaderspieler der Messestädter haben während der langen Meisterschaft irgendwo am Körper Schmerzen und die Götznerin Desiree Klinger ist bemüht schnellstmöglich wieder eine Linderung herzustellen.VN-TK