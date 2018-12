Sekthersteller machen Hauptumsatz im 4. Quartal

Silvester ist für viele Sekthersteller die wichtigste Zeit des Jahres. Zum Jahreswechsel werden in Österreich rund 2 Millionen Flaschen Sekt getrunken, das sind 15 Millionen Gläser, geht aus einer vom heimischen Hersteller Schlumberger in Auftrag gegebene Studie hervor. Nach Einführung der Schaumweinsteuer 2014 und verbundenen Umsatzrückgängen ist der Sektmarkt heuer wieder einigermaßen stabil.

Bis zu zwei Drittel des Jahresumsatzes lukrieren Sekthersteller in den Monaten von Oktober bis Dezember. “In der Herbst- und Winterzeit hat Sekt Hochsaison”, sagte Henkell-Geschäftsführer Philipp Gattermayer im APA-Gespräch. Im letzten Quartal werde bei dem heimischen Sekthersteller beinahe 70 Prozent des Gesamtjahresumsatzes lukriert, erklärte er. Auch bei Schlumberger sei das vierte Quartal mit Abstand das Stärkste, so ein Schlumberger-Sprecher. “Was den Schaumwein betrifft machen wir in den letzten zwei bis drei Monaten die Hälfte des Jahresumsatzes.”