Seitenweise Bücher für Senegal

Dank vieler Helfer und Besucher wurde der Bücher- und Spieleflohmarkt für „Wissen macht Stark“ ein großer Erfolg.

Insgesamt kamen beim Bücher- und Spielflohmarkt am Samstag 3600 Euro für den guten Zweck zusammen. Ein Großteil davon über den Flohmarkt, aber auch der Verkauf der Tombolalose und der Kuchen hat einiges in die Vereinskasse von „Wissen macht stark“ gebracht – Geld, das ein zu eins in die Schulausbildung von Kindern und Jugendlichen in MBalling/Senegal fließt. Möglich war dies nur dank dem Einsatz vieler freiwilliger Helfer. „Insgesamt haben 55 Personen diese Aktion mit einem persönlichen Beitrag unterstützt: angefangen beim Sortieren, Beschriften, Transportieren und Verkaufen bis zum Kuchenbacken und zur Verfügung stellen von Tombola-Gewinnen – ganz abgesehen von den vielen Menschen, die Bücher und Spiele gespendet haben. Am Samstag waren 36 Personen aktiv im Einsatz – darunter auch zwölf Kinder der VS Rohrbach, die mit großem Eifer über den Marktplatz flitzten und erfolgreich über 1000 Tombolalose verkauften. Tausend Dank an Alle!“, so Natalie Moosmann.