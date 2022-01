Seite von Spider-Man-Comic für 3,4 Mio. Dollar versteigert

Zum Rekordpreis von 3,36 Millionen Dollar (umgerechnet 2,9 Millionen Euro) ist eine Originalseite eines Spider-Man-Comics versteigert worden. Der Preis für Seite 25 des Comics "Secret Wars No. 8" von 1984 wurde am Donnerstag bei einer Versteigerung im texanischen Dallas erzielt, wie das Auktionshaus Heritage Auctions mitteilte. Die Zeichnung zeigt den Superhelden erstmals in einem schwarzen Symbionten-Anzug. Aus dieser Grundlage entwickelte sich später die Marvel-Figur Venom.

Die Versteigerung der von Zeichner Mike Zeck gestalteten Seite begann mit einem Einstiegspreis von 330.000 Dollar. Der Preis ging dann schnell durch die Decke. Bei der Auktion wurde außerdem eine seltene Ausgabe des Comics "Action Comics No. 1" aus dem Jahr 1938 für 3,18 Millionen Dollar versteigert, wie Heritage Auctions mitteilte. In dem Comic tauchte Superman erstmals auf