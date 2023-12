Seit sieben Jahren ohne Club: Wo sich die Bregenzerwälder Jugend heute trifft

Seit "E-Werk"-Schließung gibt es keine echte Ausgehmöglichkeit mehr im Bregenzerwald. Doch was unternimmt die Wälder Jugend? VOL.AT ist der Frage nachgegangen.

Vor sieben Jahren schloss der letzte Bregenzerwälder Club. Das "E-Werk" wich 2016 der neuen Umfahrung in Andelsbuch. Nur der Stadel, der seither beim Autohaus Scalet als Motorrad-Ausstellungsraum dient, erinnert noch an das Nachtlokal. Schon seit Bekanntwerden der Schließung machen Bregenzerwälder Jugendliche mobil. Bisher gibt es jedoch noch keinen richtigen Ersatz. Auch die Wälderhalle, die eine neue Diskothek in "E-Werk"-Größe verspricht, lässt auf sich warten. VOL.AT ist daher der Frage nachgegangen, was die Jugend im Wald unternimmt, wenn es ums "Fortgau" geht.