Seit 25 Jahren der Würde verpflichtet

Die Bestattungskultur in Vorarlberg hat sich während der vergangenen Jahre deutlich gewandelt

Wesentlichen Anteil an dieser Entwicklung hat das Ethik & Umwelt Krematorium Hohenems, das seine würdevolle Aufgabe seit 25 Jahren durchführt. In einer Volksabstimmung vor dem Bau stimmte die Hohenemser Bevölkerung mit 61,21 Prozent Ja-Stimmen dem Vorhaben deutlich zu. Im stets störungsfreien Betrieb des Krematoriums stehen seither sowohl die Würde der Verstorbenen als auch die Interessen des Umweltschutzes im Vordergrund. Modernste Filtertechnik, die immer wieder erneuert wurde, garantiert seit der Eröffnung 1998, dass die strengen Grenzwerte für den Schutz der Luft deutlich unterschritten werden.

Diese umweltbewusste Haltung ist ganz im Sinne des Vorarlberger Gemeindeverbandes, der am Krematorium zusammen mit der Stadt Hohenems die Kontrollfunktion durchführt. Die Zustimmung zur würdevollen Feuerbestattung zeigt sich im Anteil von über 85 Prozent an den Beisetzungen in Vorarlberg. Das kommt auch zahlreichen Gemeinden in Vorarlberg zugute: Wegen der besonders platzsparenden Urnenbeisetzung konnte auf viele Friedhofserweiterungen und Neubauten verzichtet werden.