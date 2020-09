Seilbahn Sonntag-Stein: Talstation wird umgebaut und erweitert

Die in die Jahre gekommene Talstation der Seilbahn Sonntag-Stein soll modernisiert werden. Die Investitionen führen zu einer wesentlichen Verbesserung der Qualität der Betriebsanlage, führt Landeshauptmann Markus Wallner an.

Der Landeshauptmann erinnert in diesem Zusammenhang an die Zielsetzung des Biosphärenparks Großes Walsertal, in einer von der UNESCO ausgezeichneten Modellregion: "Eine nachhaltige Entwicklung in allen Lebensbereichen soll den kommenden Generationen Lebensgrundlagen und Lebensqualität sichern." Die Seilbahn dient neben dem Tourismus auch der Nutzung durch die lokale Bevölkerung: Mehrere EinwohnerInnen in Sonntag Stein sind auf die Seilbahn als Transport- bzw. Verkehrsmittel angewiesen.