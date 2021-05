Seikovits schafft über IPPP Sprung zu NFL-Team Arizona

Der Einsatz von Bernhard Seikovits hat sich gelohnt: Der 23-jährige AFBÖ-Nationalteamspieler schaffte als einer von vier Akteuren über das International Player Pathway Program (IPPP) den Sprung zu einem Team der National Football League (NFL). Seikovits, der bei diesem Unterfangen vergangenes Jahr noch leer ausgegangen war, darf bei den Arizona Cardinals um einen Kaderplatz kämpfen. Mittrainieren darf er die ganze Saison fix. Am Mittwoch geht es für den Tight End in die USA.

"Jetzt ist es wirklich soweit. Ich kann es kaum erwarten, endlich loszulegen. Arizona Cardinals, ich bin bereit", sagte Seikovits. Die Vienna Vikings verlieren dadurch eine wichtige Stütze. "Das ist der Moment, auf den wir zusammen mit Bernhard fast zwei Jahre lang gewartet haben. Als Viking tätigt er den bisher größten Schritt in seiner Karriere," zeigte sich Vikings-Headcoach Chris Calaycay trotzdem überglücklich. "Ich weiß, dass Bernhard uns Vikings, Österreich und Europa in der NFL hervorragend repräsentieren wird. Er ist ein Vorbild für alle jungen Vikings und das beste Beispiel dafür, dass man mit Talent, Hingabe und harter Arbeit an die Spitze gelangt."