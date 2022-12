Seidls "Sparta": Filminstitut will keine Fördergelder zurück

Im September hatte eine "Spiegel"-Recherche zu Ulrich Seidls "Sparta" eine heftige Debatte um die Drehbedingungen und die Arbeitsweise des Kultregisseurs ausgelöst. Die Liste der Vorwürfe reichten von angeblich ungenügender Information der Eltern bis zu mangelnder Versorgung der jungen Laiendarsteller. Das Österreichische Filminstitut (ÖFI) als Fördergeber hatte daraufhin eine umfassende Prüfung angekündigt. Deren Ergebnis liegt nun vor: Man fordert keine Gelder zurück.

Man habe aber auch vertrauliche Gespräche mit am Projekt Beteiligten geführt, in denen Kritik an der Wahl des Drehortes, am Castingprozess oder der Betreuung und Inszenierung der Jugendlichen geäußert wurde. Diese Vorwürfe ließen sich nach der umfangreichen Stellungnahme der Ulrich Seidl Filmproduktion jedoch nicht förderungsvertraglich substanziell erhärten.