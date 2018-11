Sei dabei! Lehre bei Hilti Thüringen

Bei Hilti Thüringen bekommen motivierte Jugendliche eine Top-Ausbildung in vielen unterschiedlichen Lehrberufen.

Highlights und Vorteile einer Hilti-Lehre

Neben der fachlichen Ausbildung auf höchstem Niveau in der modernen Lehrwerkstatt und in den Fachabteilungen kommen auch der Spaß und das Erlebnis im Team nicht zu kurz. Teamaktivitäten und Workshops wie zum Beispiel der Kennenlerntag am Anfang der Lehre, gemeinsame Exkursionen und Projekte schweißen die Teams zusammen und lockern den Arbeitsalltag auf. Dazu kommen noch viele weitere Vorteile: Flexible Arbeitszeit, Bonus und Prämien zusätzlich zur Lehrlingsentschädigung, ein eigener Laptop für Beruf und Schule, vergünstigtes Mittagessen im Hilti-Restaurant und Sport in der Ausbildung sind nur einige Pluspunkte für Lehrlinge bei Hilti.

Neuer Lehrberuf Mechatroniker

Hilti bietet ab nächstem Jahr erstmals Lehrstellen im Ausbildungsberuf Mechatronik mit Spezialmodul Robotik an. Die Lehrzeit dauert vier Jahre. Wie die Ausbildung als Mechatroniker aussieht, was ein Mechatroniker macht und wo er arbeitet, stellen die Lehrlinge beim Lehrlingsinfotag am 8. November vor.

Internationales Team