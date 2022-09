„Sei authentisch und steh mit Leidenschaft hinter dem, was du tust.“

Mit Neugier auf unternehmerische Ideen. Mit Projekten für die Region. Mit Offenheit für Neues. Mit Vielfalt ohne Grenzen.

So unterschiedlich die Aufgabengebiete in der BTV sind, so vielfältig sind auch ihre Mitarbeiter:innen. Der Mix aus verschiedenen Charakteren, Blickwinkeln, Karriere- und Lebenswegen ist für den Erfolg der Bank ausschlaggebend. Die Chancen und Möglichkeiten, in der BTV aktiv mitzugestalten, stehen gut. Wir stellen Ihnen vier Frauen vor, die Freude an ihren Tätigkeiten haben und mit großem Engagement jede Herausforderung annehmen. So sind sie Vorbild für viele Frauen.