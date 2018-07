"Sehen Sie das Problem, Kanzler Kurz?"

Der Belgier Guy Verhofstadt leitet die Liberale Fraktion ALDE im Europäischen Parlament. Am Dienstag hat er in Brüssel den Anwesenden Kanzler Kurz für dessen Migrationspolitik gerügt.

Nun rechnete der Liberale Verhofstadt anlässlich der Ratspräsidentschaft Österreichs mit Sebastian Kurz, Viktor Orban, Horst Seehofer und Italiens Innenminister Salvini für deren Politik in der Asylfrage ab. Er fordert in seiner Rede “die europäische Karte zu spielen”, es reiche nicht nur auf nationale Interessen zu schauen und sich lediglich in der Aussage “Flüchtlinge? Nicht bei mir!” einig zu sein. Andere Themen, wie etwa den Euro, gebe es scheinbar nicht.