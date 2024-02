Vadlau/Mähr sicher in WM-Goldflotte

Segler Vadlau/Mähr bei 470er-WM souverän in Goldflotte

Österreichs 470er-Duo Lara Vadlau und Lukas Mähr hat sich bei der Segel-WM in der olympischen Klasse vor Palma de Mallorca (ESP) souverän für die Goldflotte qualifiziert. Mit den Rängen zehn und fünf in den abschließenden Wettfahrten zogen die rot-weiß-roten Segler als Gesamtzehnte in die 30 Boote umfassende Goldflotte ein.

"Wir haben die Qualifikation heute mit den Plätzen zehn und fünf solide, ohne großen 'Patzer', abgeschlossen", konstatierte Mähr. Allerdings haben man noch viel Potenzial. "Immer wieder lassen wir ein paar Punkte liegen - schaffen es aber trotzdem, dass wir uns in den Top Ten einreihen." Beim Finale ab Donnerstag müsse man "auf jeden Fall präziser" werden. Bis inklusive Samstag sind sechs Rennen (zwei pro Tag) angesetzt. Die zehn besten Boote qualifizieren sich für das Medal Race am Sonntag.