Segel-WM: Guter Start für Bildstein/Hussl und Frank/Abicht

Benjamin Bildstein und David Hussl sind am Samstag bei den Segel-Weltmeisterschaften in Aarhus (DEN) erfolgreich in die 49er-Klasse gestartet und liegen in der Gesamtwertung auf Platz sechs. In der 49erFX-Klasse sind Tanja Frank und Lorena Abicht nach dem ersten Tag ebenfalls Sechste. In der 470er-Herrenklasse verbesserten sich David Bargehr und Lukas Mähr vom 18. auf den 13. Rang.

Bildstein und Hussl gelang mit einem Wettfahrtsieg ein Traum-Einstand, danach ließ das Duo zwei fünfte Plätze folgen. “Es war ein toller Auftakt, gleich die erste Wettfahrt gewinnen zu können war fantastisch”, sagte Steuermann Bildstein. Auch Frank und Abicht begannen mit den Plätzen sieben und zwei stark. In der letzten Wettfahrt des Tages wurde vor dem Start ein geplatzter Schäkel zum Spielverderber. Das Duo belegte deshalb nur Rang 25. “Obwohl wir damit unseren Streicher eingefahren haben, sind wir mit dem Auftakt recht zufrieden und für die nächsten Tage sehr zuversichtlich,” sagte Abicht.

Die Vorarlberger Bargehr und Mähr sind in der 470er-Herrenklasse am Samstag weiter auf dem Vormarsch und haben sich vom 18. auf den 13. Rang verbessert. Mit den Wettfahrt-Rängen elf und zwei qualifizierte sich das Duo souverän für die Gold-Flotte. Am Sonntag folgt für Bargehr/Mähr ein Ruhetag, am Montag und Dienstag geht es in vier Wettfahrten um den Einzug ins Medal Race. “Wir haben uns jetzt in eine gute Ausgangsposition gebracht, das ist unser erstes Etappenziel gewesen, und damit sind wir zufrieden,” erklärte Vorschoter Mähr.

Ergebnisse Segel-WM Aarhus – 49er Herren Zwischenstand nach 3 Wettfahrten (1 Streichresultat): 1. Logan Dunning Beck/Oscar Gunn (NZL) 3 Punkte. Weiter: 6. Benjamin Bildstein/David Hussl 6.

49erFX Damen – Zwischenstand nach 3 Wettfahrten (1 Streichresultat): 1. Jena Hansen/Katja Salskov-Iversen (DEN) 2 Punkte. Weiter: 6. Tanja Frank/Lorena Abicht 9 – 24. Angelika Kohlendorfer/Lisa Farthofer 18 – 42. Laura Schöfegger/Anna Boustani 30.

470er Herren – Zwischenstand nach 6 Wettfahrten (1 Streichresultat): 1. Anton Dahlberg/Fredrik Bergström (SWE) 15 Punkte. Weiter: 18. David Bargehr/Lukas Mähr 24 – 37. Niko Kampelmühler/Thomas Czajka 78 – 49. Yannis Saje/Lukas Haberl 98.