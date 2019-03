Die Wohnanlage ist in Neu Amerika mit Seenähe geplant.

Seeparkvilla: Luxuswohnungen in Seenähe in Bregenz

In Bregenz entsteht in direkter Seenähe ein Luxus-Wohnungskomplex. Insgesamt 26 Wohnungen von 63 bis 140 Quadratmeter sind in Neu-Amerika geplant.

Bislang ist auf dem Areal eine Firmenhalle, künftig sollen hier drei Wohnblöcke im oberen Wohnsegment entstehen. Direkt gegenüber dem Hundesportverein zwischen Karpfenweg und Campingplatz sind unter dem Namen “Seeparkvilla” insgesamt 26 Wohnungen geplant.

Hinter dem Projekt steht Greif+Sohm Projektbau aus Dornbirn. Die Bandbreite der Wohnungen reicht von Zwei- bis Fünf-Zimmer-Apartments, deren Fläche sich zwischen 63 und 140 Quadratmeter bewegt. Geplant ist auch eine Tiefgarage mit 53 Stellplätzen, dies gibt zwei pro Wohnung.

Wer nun auf Mietobjekte mit Seenähe hofft, wird wohl enttäuscht. Bei allen Wohnungen handle es sich um Kaufobjekte, bestätigt Peter Sohm gegenüber VOL.AT. Die Preise seien noch nicht fixiert, dürften sich jedoch mit Blick auf Lage und Ausstattung eher im oberen Segment bewegen.

