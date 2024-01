Seelsorger Elmar Simma hat schon 45.000 Bücher verkauft

Der Rankweiler Autor präsentierte in St. Arbogast in Götzis sein 19. neues Werk.

GÖTZIS. Der sympathische Rankweiler Priester und Seelsorger Elmar Simma ist für die Menschen schon längst zum Ratgeber fürs Leben geworden. Allerdings hat der 86-jährige inzwischen auch eine große Leserschar ins Herz geschlossen. In den Räumlichkeiten vom Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast in Götzis wurde das neue Buch „Dem Weg vertrauen – kleines ABC der Lebenskunst“ mit einer Auflage von 3000 Exemplaren der großen Öffentlichkeit präsentiert. Elmar Simma zählt zum Bestseller Autor. Seine bisherigen achtzehn erschienenen Bücher wurden schon 45.000 Mal käuflich erworben. Die Vermögenszuwächse an den Kunstwerken lassen sich nie und nimmer stoppen. Er ist beispielsweise Autor von „Dem Leben zulächeln“, „Geführt von einem inneren Stern“, „Damit sich alles gut fügt“, „Was das Herz erwärmt“ und eben seiner neuesten Ausgabe der Lebenskunst. Bald wird ein Kunde das 50.000 Buch von Elmar Simma in Händen halten. Vorarlbergs Klerus schreibt und schreibt und gibt immer wieder Vorträge mit großem Publikumsinteresse. Da kommen Bücher mehr oder weniger am laufenden Band auf den Markt. Kein Wunder, dass sie von den Menschen sehr gerne gekauft und gelesen werden. Simma ist schon ein ganzes Leben lang als Tröster, Begleiter, Ermunterer und Hoffnungsgeber für alle Menschen da und unterwegs. Gekonnt führte Johannes Schmidle durch die Buchpräsentation von Elmar Simma. Extra aus Innsbruck war Tyrolia Verlag Mitarbeiterin Helene Daxecker-Okon zur Buchvorstellung in die Winzergemeinde angereist. „Der Verlag ist sehr froh, an der Lebenskunst von Elmar ein wenig Teil haben zu dürfen. Wir sind dankbar für die Ehrlichkeit und Authentität, die deine Bücher so auszeichnen und den vielen Lesern Hoffnung machst“, fand sie nur lobende Worte für den Autor Elmar Simma. Vor und nach der Buchvorstellung musste der neunzehnfache Autor aus Rankweil die käuflich erworbenen Werke in St. Arbogast noch über einen sehr langen Zeitraum signieren. Klar, dass das zwanzigste Buch von Elmar Simma schon längst in den Startlöchern steckt. Franz Abbrederis hat die Buchpräsentation in Götzis organisiert. Für die mehr als gelungene musikalische Umrahmung sorgte der Chor „Stimmig“ mit den fünf Musikern Judith Wölfle, Lisa Maria Mayer, Christine Krumböck, Katharina Galehr und Geord Schmied.VN-TK