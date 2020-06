Seehofer verbietet "Nordadler"

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer hat die rechtsextremistische Vereinigung "Nordadler" verboten, die vorwiegend im Internet und den sozialen Medien aktiv war. "Rechtsextremistische Vereine brauchen heute keinen Stammtisch, keinen Kassenwart und keine Satzung mehr, um ihre Ziele zu verfolgen", erklärte der CSU-Politiker am Dienstag.

Rechtsextremismus habe in Deutschland aber keinen Platz, weder in der realen noch in der virtuellen Welt, so Seehofer. In der Früh hatte die Polizei in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen Wohnungen führender Mitglieder der Gruppierung durchsucht, die auch unter den Bezeichnungen "Völkische Revolution", "Völkische Jugend", "Völkische Gemeinschaft" und "Völkische Renaissance" auftrat.