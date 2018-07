Seehofer droht erneut mit Alleingang bei Asylpolitik

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) droht erneut mit einem nationalen Alleingang bei der Zurückweisung von Flüchtlingen an der deutschen Grenze. Die deutsche Regierung hatte sich gerade erst auf eine Lösung für den Asylstreit einigen können.

Zwar hatte sich die Koalition am Donnerstagabend darauf geeinigt, dass es Zurückweisungen von in anderen EU-Staaten registrierten Flüchtlingen nur aufgrund von Abkommen mit anderen EU-Staaten geben solle. Seehofer sagte dem “Spiegel” nun aber, dass man ohne Abkommen neu nachdenken müsse.

“Es wäre keine gute Strategie, darauf zu setzen, dass es keine bilateralen Vereinbarungen gibt. Dann müssten wir darauf zurückgreifen, direkt an der Grenze abzuweisen”, zitierte das Magazin den Minister am Freitag in einer Vorabmeldung. “Die Sache ginge dann wieder von vorne los.”