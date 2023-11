Security in Wiener Supermarkt von drei Einbrechern gefesselt

Drei Männer haben in der Nacht auf Sonntag in einen Supermarkt in Wien-Donaustadt eingebrochen und den anwesenden Sicherheitsmitarbeiter gefesselt. Der 28-Jährige wurde mit Schnürsenkeln an einen Sessel gebunden, berichtete die Polizei. Die maskierten Täter versuchten dann den Tresor zu öffnen, was ihnen aber nicht gelang. Das Trio flüchtete ohne Beute und der Security befreite sich so weit, dass er die Polizei rufen konnte. Nach den Einbrechern wurde noch gefahndet.

Tatzeit war kurz nach 2.00 Uhr und betroffen ein Supermarkt am Biberhaufenweg. Die Suche nach den Beschuldigten verlief bisher ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, übernahm die Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise werden - auch anonym - in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Einer der Männer soll mit einem Hammer bewaffnet gewesen sein. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.