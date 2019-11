Sechstes Double-Double von Jakob Pöltl in NBA

Die San Antonio Spurs haben am Samstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) nach zuletzt acht Niederlagen in Serie wieder einen Sieg gefeiert. Jakob Pöltl steuerte zum 111:104 über die New York Knicks sein sechstes Double-Double in der nordamerikanischen Profiliga bei. Er gehörte zum dritten Mal hintereinander der Startformation der Texaner an.

Der 24-jährige Center aus Wien, der in dem NBA-Nachzügler-Duell im Madison Square Garden auch den ersten Korb erzielt hatte, bilanzierte mit elf Zählern ohne Fehlwurf (5/5 Zweipunkter, 1/1 Freiwurf) und zehn Rebounds. Außerdem wies die Statistik je einen Assist und blocked shot in 23:53 Minuten auf dem Parkett aus.

"Wir beenden unsere Niederlagenserie ...", freute sich Pöltl auf Facebook über den erst sechsten Sieg der Spurs im 17. Saisonspiel. "Nach einer fantastischen ersten Hälfte (68:43, Anm.) haben wir nach der Pause zu viele Bälle hergeschenkt, aber der Polster hat schlussendlich gereicht."

Die Topscorer der Texaner waren LaMarcus Aldridge (23) und DeMar DeRozan (21). Pöltls zehn Rebounds bedeuteten den Bestwert im Spiel an diesem Abend.

Am Montag kommt mit den Los Angeles Lakers der aktuelle NBA-Leader (14:2-Siege) ins AT&T Center von San Antonio. LeBron James (30 Punkte), Anthony Davis (22) und Kollegen mühten sich am Samstag zu einem 109:108 bei den Memphis Grizzlies.

NBA-Ergebnisse vom Samstag: New York Knicks - San Antonio Spurs (Double-Double von Jakob Pöltl mit elf Punkten und zehn Rebounds in 23:53 Min.) 104:111, Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns 98:100, Charlotte Hornets - Chicago Bulls 115:116, Indiana Pacers - Orlando Magic 111:106, Atlanta Hawks - Toronto Raptors 116:119, Philadelphia 76ers - Miami Heat 113:86, Cleveland Cavaliers - Portland Trail Blazers 110:104, Memphis Grizzlies - Los Angeles Lakers 108:109, Milwaukee Bucks - Detroit Pistons 104:90, Utah Jazz - New Orleans Pelicans 128:120.