Sechsjähriger schoss in US-Schule auf Lehrerin

Ein Sechsjähriger hat am Freitag in einer Volksschule in Newport News im US-Bundesstaat Virginia eine Lehrerin angeschossen und lebensbedrohlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Schüler der ersten Klasse die Schusswaffe im Klassenzimmer bei sich gehabt. Es sei unklar, wie er in ihren Besitz gekommen sei und inwieweit er sie beherrschte. Der Schüler wurde vorerst in Gewahrsam genommen.

Die ca. 30 Jahre alte Pädagogin wurde im Spital in der Intensivstation behandelt. Bis zum späten Freitagnachmittag (Ortszeit) habe sich ihr Zustand etwas gebessert, hieß es. Newport News im Südosten von Virginia hat knapp über 185.000 Einwohner.