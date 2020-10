Sechs von zehn Österreichern sind auf das Auto angewiesen

Die Mehrheit der österreichischen Autofahrer ist im täglichen Leben laut eigenen Angaben auf das Fahrzeug angewiesen. Sechs von zehn haben in einer Umfrage angegeben, dass sie jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit oder Ausbildungsstätte pendeln. Ein Drittel benötigt den Pkw sogar unbedingt, um tägliche Wege zu erledigen. Unter diesen Personen ist auch die emotionale Bindung zum Auto besonders stark ausgeprägt, berichtete AutoScout24.

In den Bundesländern ist die Situation deutlich anders. Am stärksten abhängig vom Pkw sind die Tiroler und Vorarlberger. 72 Prozent benötigen ihr Fahrzeug für die Arbeit. Auch zwei Drittel der Salzburger und Oberösterreicher können im Alltag nicht auf den Wagen verzichten. In Niederösterreich und dem Burgenland pendeln 63 Prozent mit dem Auto zur Arbeit, Uni, Fachhochschule oder Lehre. Ähnlich hoch ist der Anteil in Kärnten und der Steiermark.