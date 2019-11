Sechs Verletzte bei Schüssen in Bar in Marseille

Ein Mann hat in einer Bar im südfranzösischen Marseille das Feuer eröffnet und sechs Menschen verletzt. Die Tat ereignete sich am Donnerstagabend, der Täter war am Freitag noch auf der Flucht, wie französische Medien unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft übereinstimmend berichteten. Das Motiv des Schützen war noch unklar. Spekuliert wurde über einen Vergeltungsakt.

Die Ermittler wollten sich aber zunächst nicht festlegen. Der Schütze sei auf einem gestohlenen Motorrad geflohen.

Vor knapp zwei Jahren war es in derselben Bar im Norden der Hafenstadt bereits zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, dabei starb ein Mann. Die Vorstädte und der Norden Marseilles gelten als gefährliches Pflaster wegen Bandenkriminalität.