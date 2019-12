Sechs Verletzte bei Pkw-Kollision im Pongau

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit sechs Verletzten ist es Freitagnachmittag in Eben im Pongau auf der Filzmooser Landesstraße gekommen. Ein 78-jähriger Pkw-Lenker aus Wien geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in das Fahrzeug eines 57-jährigen Mannes aus dem Flachgau.

Dabei wurden insgesamt sechs Personen unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung durch den Notarzt in die Krankenhäuser Schwarzach und Schladming eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Feuerwehren Eben und Filzmoos waren mit 27 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz.