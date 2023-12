Sechs türkische Soldaten im Nordirak getötet

Bei einem Angriff auf einen türkischen Militärstützpunkt im Nordirak sind nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums sechs Soldaten getötet worden. Wie das Ministerium am Samstag mitteilte, wurde der Stützpunkt in der Nähe von Hakurk am Freitagabend von Kämpfern der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) angriffen. Dabei sei auch ein Soldat verletzt worden. Ein als Reaktion auf den Angriff gestarteter Militäreinsatz in der Region dauere noch an.

Die PKK kämpft seit 1984 gegen den türkischen Staat und wird von Ankara und seinen westlichen Verbündeten als Terrororganisation eingestuft. In dem Konflikt wurden bereits zehntausende Menschen getötet. Das türkische Militär hat die PKK in den benachbarten Irak zurückgedrängt und führt im Nordirak regelmäßig Militäreinsätze zu Land und in der Luft gegen die PKK und ihre Stellungen aus.

Im Oktober hatte sich die PKK zu einem Anschlag auf das türkische Regierungsviertel in Ankara bekannt, bei dem vor dem Innenministerium zwei Polizisten verletzt worden waren.