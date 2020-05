Sechs positive Corona-Tests bei den Premier-League-Clubs

In den 20 Clubs der englischen Fußball-Premier-League sind sechs Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Liga am Dienstag mitteilte, wurden in der ersten Test-Runde am Sonntag und Montag insgesamt 748 Spieler und Mitglieder des Trainer- und Betreuerstabs untersucht. Die Namen der positiv Getesteten, die für sieben Tage in Quarantäne müssen, nannte die Premier League nicht.

Burnleys Co-Trainer Ian Woan ist unter den Erkrankten, gab der Club am Dienstagabend bekannt. Woan habe keine Symptome, der 52-Jährige habe sich den Vorschriften entsprechend für sieben Tage zuhause in Selbstisolation begeben. Weitere Tests sollen in der kommenden Woche erfolgen.

Die britische Regierung hatte in der vergangene Woche den Weg für eine Fortsetzung des Ligaspielbetriebs freigemacht. Bedingung dafür sind strenge Sicherheitsvorkehrungen, zudem darf die Zahl der Corona-Infizierten in England nicht wieder steigen. Seit Dienstag dürfen die 20 Teams wieder trainieren - in Kleingruppen unter Einhaltung der Abstandsregeln.

Bisher galt ein Re-Start der Liga am 12. Juni als wahrscheinlich. Laut Medienberichten könnte sich dieser aber um eine weitere Woche verzögern. Die Zeitung "Daily Mail" hatte berichtet, dass die Saison daher bis zum 22. August verlängert werden soll.