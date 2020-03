Sechs Jahre nach Absturz: MH370-Angehörige für neue Suche

Sechs Jahren nach dem Verschwinden der MH370 haben Angehörige von chinesischen Opfern die Wiederaufnahme der Suche nach Wrackteilen des Flugzeugs gefordert. "Ich denke, unsere Forderungen sind nachvollziehbar, denn es wurden keine Fortschritte erzielt", sagte Jiang Hui, der ein Angehörigen-Netzwerk leitet und selbst seine Mutter bei dem Absturz verloren hatte, der Deutschen Presse-Agentur (dpa) anlässlich des Jahrestags am Sonntag.

Demnach hoffen die Angehörigen, dass die Regierung von Malaysia eine Prämie anbietet, damit sich Firmen in aller Welt auf die Suche nach dem Flugzeug machen. "Ich weiß nicht, wie lange diese Angelegenheit noch auf Eis gelegt werden soll", sagte Jiang Hui. Man fühle sich von der malaysischen Regierung und der Fluglinie Malaysia Airlines alleine gelassen. Auch die Kompensation für Angehörige und die psychologischer Betreuung seien weiterhin unzureichend.

Das Verschwinden der MH370 gilt bis heute als eines der größten Rätsel der modernen Luftfahrt. Die Boeing 777-200-ER verschwand am 8. März auf dem Weg von Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur nach Peking, an Bord waren 239 Menschen. Was damals passierte, ist noch immer ungewiss.