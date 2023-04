Sechs Häftlinge in Gefängnis in Ecuador erhängt aufgefunden

In einem Gefängnis in Ecuador sind mindestens sechs tote Häftlinge gefunden worden. Sie seien erhängt in ihren Zellen in der Haftanstalt nahe der Hafenstadt Guayaquil entdeckt worden, berichtete die Zeitung "El Universo" am Mittwoch unter Berufung auf die Behörden. Der Teil des Gefängnisses werde von der Bande Los Águilas kontrolliert.

In den ecuadorianischen Haftanstalten kommt es immer wieder zu brutalen Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Gangs. 2021 und 2022 wurden in den Gefängnissen des südamerikanischen Landes Medienberichten zufolge über 400 Menschen getötet.

Wie auch in anderen Ländern Lateinamerikas sind die Gefängnisse in Ecuador überfüllt. Viele Strafanstalten werden von Verbrechersyndikaten kontrolliert. Oftmals sorgen die Sicherheitskräfte lediglich dafür, dass die Gefangenen in den Haftanstalten bleiben. Innerhalb der Mauern bleiben sie sich weitgehend selbst überlassen.