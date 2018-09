Sechs Festnahmen nach Tod eines Fußballfans in Indonesien

Nach dem gewaltsamen Tod eines Fußballfans in Indonesien hat die Polizei sechs Hooligans des gegnerischen Vereins festgenommen. Die Anhänger des Erstliga-Clubs Persib Bandung steheng unter Verdacht, an der Tötung eines Fans des Hauptstadt-Vereins Persija Jakarta beteiligt gewesen zu sein. Der 23-Jährige war am Sonntag vor einem Spiel der Teams in Bandung von einem Mob zu Tode geprügelt worden.

Die Anhänger der beiden Teams gelten als zutiefst verfeindet. Bei Auseinandersetzungen zwischen Fangruppen beider Seiten kamen seit 2012 bereits sechs Menschen ums Leben. Vor dem Spiel am Sonntag hatte der Hauptstadt-Club seine Fans gewarnt, nach Bandung zu reisen. Das Spiel endete 3:2 für Persib Bandung. Auch bei anderen Begegnungen kommt es immer wieder zu Prügeleien. In der Fifa-Weltrangliste liegt das 260-Millionen-Einwohner-Land aus Südostasien auf Platz 164.