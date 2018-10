Sechs Festnahmen nach Razzia bei Staatsverweigerern

Knapp zwei Wochen vor dem Start eines großen Prozesses gegen Mitglieder des sogenannten "Staatenbundes" hat die Staatsanwaltschaft Graz Hausdurchsuchungen bei einer anderen Staatsverweigerer-Gruppierung veranlasst. Sechs Verdächtige wurden festgenommen, 19 Häuser und Wohnungen durchsucht sowie viele Datenträger und Unterlagen sichergestellt.

Sprecher Christian Kroschl bestätigte am Donnerstag einen Bericht der “Kronen Zeitung”, wonach die Razzia bereits am Dienstag gegen 6.00 Uhr in Kärnten, der Steiermark, Nieder- und Oberösterreich sowie in Wien erfolgte. 13 Anordnungen für Hausdurchsuchungen an 19 Örtlichkeiten lagen den knapp 300 Beamten der Razzia als Grundlage vor. In Wien wurden zwei, in Kärnten einer und in der Steiermark drei Verdächtige festgenommen. Sie gehören der “International Common Law Court of Justice Vienna” (ICCJV) an. Ihre U-Haft-Prüfungen begannen Donnerstagfrüh. Kurz vor Mittag wurde bei drei der sechs bereits die U-Haft verhängt.