Sechs Aufreger, über die man in Vorarlberg spricht

Sechs Aufreger in Vorarlberg: Bauvorgänge, Vizebürgermeisterin, Wohnraum, Fußballstrafe, "Human Pupplay" und Cannabis-Debatte.

1.

Verspielte Hunde in Dornbirn: Eine Gruppe Vorarlberger trifft sich regelmäßig in Dornbirn, um "Human Pupplay" zu betreiben. Die Teilnehmer tragen Hundemasken, kuscheln zusammen, nehmen sich an die Leine und üben Kommandos sowie das Apportieren.