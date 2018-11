"Sebastian - Ferien im Kanzleramt": Regierungsparodie

"Sebastian - Ferien im Kanzleramt". Der Titel ist glatte Fake News. Sebastian arbeitet im Internat auf Schloss Ballhausplatz nämlich hart - an seiner Karriere. Der neue Schüler propagiert Veränderung, übernimmt handstreichartig das Amt des Klassensprechers und kandidiert bald darauf als Schulsprecher. "Die Personen und die Handlung des Romans sind frei erfunden", betont Autor Michael Ziegelwagner.

Ziegelwagner ist kein Unbekannter. Mit seinem satirischen Roman “Der aufblasbare Kaiser” rund um unverbesserliche Monarchie-Fans in Österreich war der 1983 in St. Pölten geborene ehemalige Redakteur des Satiremagazins “Titanic” auf die Longlist für den Deutschen Buchpreis 2014 gekommen. In seinem von Leo Riegel illustrierten neuen Büchlein erzählt er die jüngeren Entwicklungen der heimischen Innenpolitik im Stil der erfolgreichen britischen Kinderbuchautorin Enid Blyton (1897-1968) nach. Ihre in über 700 Büchern angewandte typische Erzählweise wurde immer wieder parodiert – zuletzt etwa in “Fünf Freunde essen glutenfrei” des englischen Humoristen Bruno Vincent.