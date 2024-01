Seattle bezwingt Titelverteidiger Vegas im NHL-Freiluftspiel

Volles Stadion beim Freiluft-Eishockey in Seattle

Die Seattle Kraken haben den Winter Classic in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gegen die Vegas Golden Knights dominiert. Am Montag (Ortszeit) bezwang Seattle im alljährlichen Freiluftspiel um den Jahreswechsel den Titelverteidiger mit 3:0. 47.313 Zuschauer kamen in den T-Mobile Park, wo für gewöhnlich das Baseball-Team aus Seattle, die Mariners, ihre Heimspiele austragen.

Zum Matchwinner Seattles avancierte Torhüter Joey Daccord, der alle 35 Schüsse auf sein Tor abwehrte. Für den 27-Jährigen war es der zweite Shutout seiner NHL-Karriere, zudem blieb zum ersten Mal ein Torhüter beim Winter Classic ohne Gegentreffer. Eeli Tolvanen, Will Borgen und Yanni Gourde erzielten für Seattle die Tore jeweils in den Anfangsminuten der Drittel.