Sea Watch 3 erreichte italienische Hoheitsgewässer

Das Rettungsschiff "Sea Watch 3" mit 47 Migranten an Bord hat am Samstagnachmittag italienische Hochheitsgewässer erreicht. Der Schiffskapitän erklärte, er wolle "aus humanitären Gründen" die süditalienische Insel Lampedusa erreichen. Das Schiff befinde sich 12 Seemeilen von der Insel entfernt, berichtete die deutsche NGO Sea-Watch, Betreiberin des Schiffes.

Nachdem am Freitagabend die italienischen Behörden die Landung von 18 Personen – Familien mit Kindern und ein Mann in schlechtem gesundheitlichen Zustand – auf Lampedusa genehmigt hatten, bleibt das Schicksal der Migranten, die noch an Bord der “Sea-Watch 3” sind, ungewiss. An Bord befinden sich neben den 47 Migranten auch 22 Crewmitglieder und vier Ärzte.